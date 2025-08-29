La Roma è ancora alla ricerca del rinforzo in attacco da regalare a Gian Piero Gasperini prima della chiusura del calciomercato estivo. Dopo il colpo Sancho sfumato, Massara lavora per George del Chelsea, ma nelle ultime ore i giallorossi hanno puntato gli occhi puntanti su Benjamin Dominguez.

Roma, occhi su Benjamin Dominguez

Il club dei Friedkin si è informato con il Bologna per capire la fattibilità dell’operazione con Dominguez. Il trequartista argentino classe 2003 è seguito anche da altri club, in primis i francesi del Lione. L’interesse dei giallorossi è stato confermato anche dall’ l’AD rossoblù Claudio Fenucci è uscito allo scoperto: “Vedremo se arriverà una proposta dei giallorossi. Gli esterni davanti sono molti ma l’intenzione è mantenere tutti i giocatori che ora sono presenti in rosa”.

L’argentino sarebbe felice di trasferirsi in capitale, anche perché rischia di giocare poco quest’anno con Italiano che ha le fasce già impegnate, inclusi i nuovi arrivi Bernardeschi e Rowe. Per questo motivo si sta guardando attorno. Benjamin Dominguez è un’ala sinistra, proprio il ruolo in cui sta cercano un rinforzo la Roma. Dominguez è un giocatore di piede destro che a ma rientrare verso il piede forte, ma ha anche un ottimo dribbling. Il suo valore si aggira intorn ai 15 milioni di euro.