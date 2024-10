Roma, rinnovo Pellegrini: nessun segnale dalla società

Lorenzo Pellegrini sta attraversando un momento delicato. Il calciatore tornerà a Trigoria dopo la prima espulsione dalla Nazionale. Rosso dopo l’ennesimo periodo difficile con la Roma, fra risultati ancora da arrivare e un consenso tra i tifosi non più così alto.

Roma, il futuro di Pellegrini: verrà ceduto?

Come scrive “La Repubblica”, Pellegrini in questo momento non prenderebbe mai in considerazione l’ipotesi di partire, ma il suo contratto scadrà il 30 giugno 2026 e questo impone una riflessione. Le trattative in corso per il rinnovo contrattuale con la Roma, infatti, non sono ancora iniziate. Inoltre, la “Gazzetta dello Sport” ha aggiunto che i giallorossi al momento non hanno alcuna intenzione di rinnovare l’accordo, almeno non per le cifre attuali, che prevedono un bonus di quasi 6 milioni di euro. Allo stesso tempo, però, è difficile immaginarlo restare quest’estate se non rinnova il contratto, perché la Roma rischierebbe di perderlo a zero fra un anno e mezzo.