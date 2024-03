Roma-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla

La Roma vuole continuare a stupire e a macinare vittorie per agguantare il quarto posto e può far sprofondare il Sassuolo di Ballardini

Giovedì è arrivata la prima sconfitta dell’era De Rossi seppur indolore contro il Brighton. L’obbiettivo della Roma resta quello di centrare la Champions anche se il quarto posto occupato dal Bologna è a 6 punti ma con una partita in più. Il Sassuolo è sempre più in crisi e i fantasmi di una possibile retrocessione si iniziano a vedere, soprattutto senza Berardi. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN domenica 17 marzo alle ore 18.

Probabili formazioni di Roma-Sassuolo

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy. All. De Rossi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Missori, Ferrari, Erlic, Pedersen; Matheus Henrique, Racic; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini