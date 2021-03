Roma-Shakhtar, Fonseca: “La squadra con il miglior contropiede”

Roma-Shakhtar, le parole di Fonseca

L’allenatore della Roma presenta la gara che attende domani la sua formazione, quella valida per gli ottavi di Europa League contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Il tecnico annuncia che non sarà semplice, soprattutto con i tanti assenti in formazione. Le parole del portoghese in conferenza stampa.

Fonseca: “La Roma è migliorata nelle ultime gare”

Fin dal momento in cui è stato effettuato il sorteggio era chiaro: la Roma non è stata fortunata, è stata accoppiata ad una squadra forte. Fonseca conferma: “Sono sicuro che sarà una partita difficile. Lo Shakhtar è una buonissima squadra. In questa stagione hanno vinto due volte con il Real Madrid, pareggiato due volte con l’Inter. Fanno sempre molto bene a livello europeo, ai giocatori piace giocare questo tipo di competizioni. È vero che li conosco bene, ma è una formazione forte, pericolosissima in contropiede. È la squadra più forte d’Europa in contropiede. Dovremo fare una partita di grande attenzione perché sarà dura. Lo Shakhtar di oggi ha un nuovo allenatore, con le sue idee, ha cambiato il modulo. Io giocavo con il 4-2-3-1, ora utilizzano il 4-1-4-1. Le intenzioni di questa squadra rispecchiano la mentalità del suo allenatore. Un tecnico molto forte. È vero che i giocatori sono praticamente gli stessi rispetto a quelli che ho allenato io””. La formazione di Luis Castro è fortissima in contropiede, ma i giallorossi hanno subito pochi gol ultimamente, il tecnico afferma: “La Roma nelle ultime partite ha migliorato. E non parlo solo della linea difensiva, ma di tutta la squadra. Abbiamo capito che è importante non prendere gol. L’organizzazione della squadra è stata sempre buona, però abbiamo migliorato la scelta su come giocare la palla in fase offensiva, su quando proiettarci in attacco”.

Roma-Shakhtar, le condizioni dei giocatori giallorossi

La sfida di domani conta numerose assenze nell’organico di Fonseca. Su Dzeko, l’allenatore afferma: “Dzeko si è allenato oggi con noi, sarà convocato. – Stesso discorso per Ibanez – “Ibanez si è allenato con noi negli ultimi due allenamenti, sarà convocato”. Due buone notizie per la sfida all’Olimpico.