Roma, spunta il piano B a centrocampo: l’alternativa a Zakaria

Roma alla ricerca del rinforzo a centrocampo

La Roma di José Mourinho sta guardando al mercato invernale, durante il quale sarà fondamentale cercare rinforzi per una rosa che sta facendo fatica.

Uno dei settori dove Mou ha più bisogno è il centrocampo: la scorsa estate è sfumato l’affare con Xhaka e il club è ancora alla ricerca di un centrocampista valido.

Il primo obiettivo è Zakaria, ma non è così facile raggiungerlo, per questo la società sta cercando delle alternative.

L’alternativa a Zakaria

Un nome che è stato accostato alla Roma è quello di Florian Grillitsch, centrocampista austriaco dell’Hoffenheim. Anche lui, come Zakaria, ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e ha annunciato di non voler rinnovare con la squadra tedesca.

Grillitsch era stato già seguito in passato da Napoli e Milan, ora la Roma lo osserva per capire se è il profilo adatto.