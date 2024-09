Roma-Venezia, probabili formazioni e dove vederla

Il pareggio contro il Bilbao non vuole scoraggiare la Roma di Juric, che domani ha bisogno assoluto di 3 punti per dare continuità al risultato di domenica arrivato contro l’Udinese. Pochi cambi per l’ex Torino, che ritrova Pisilli, El Shaarawy e Pellegrini. Il match delle 15 andrà in onda su Dazn.

Roma-Venezia, le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar, Mancini, N’Dicka, Hermoso, El Shaarawy, Cristante, Pisilli, Angelino, Soulé, Pellegrini, Dovbyk. All. Juric

Venezia (3-5-2): Joronen, Idzes, Svoboda, Candela, Haps, Nicolussi Caviglia, Andersen, Busio, Zampano, Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco