Sfida per il primo posto tra Romania e Svizzera. Iordanescu sceglie Puscas, come unica punta, sostenuto sulla trequarti da Hagi, Stanciu e Dragus. Centrocampo affidato a Marin e Screciu. In difesa non manca il centrale del Genoa, Radu Dragusin. In casa Svizzera, invece, si rivede dal 1′ l’attaccante rossonero Okafor. Titolare anche Freuler, in mezzo al campo, insieme a Xhaka e Zakaria. Tra i pali il solito Sommer.

Le probabili formazioni:

ROMANIA (4-2-3-1): Moldovan; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Marin, Screciu; Hagi, Stanciu, Dragus; Puscas. CT. Iordănescu

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Comert, Akanji, Elvedi, U. Garcia; Zakaria, Xhaka, Freuler; Shaqiri, Okafor, Vargas. CT. Yakin