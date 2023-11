Sfida per il primato del Gruppo I delle qualificazioni a UEFA Euro 2024 tra Romania e Svizzera. Padroni di casa, primi a 19 punti, hanno a favore due risultati su tre per chiudere al comando il girone e andare in Germania da testa di serie. Svizzera, seconda, ha pareggiato 1-1 l’ultima gara contro il Kosovo ed è lontana due punti dalla capolista. La gara d’andata, disputata a Lucerna lo scorso 19 giugno, è terminata 2-2 con doppiette di Amdouni, per gli elvetici, e Mihaila, per la Romania. Il match, in programma martedì alle 20.45, sarà visibile, non integralmente, all’interno del programma Diretta Gol Qualificazioni Euro 2024, su Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

ROMANIA (5-3-2): Moldovan; Ratiu, Screclu, Burca, Dragusin, Bancu; Hagi, Marin, Stanciu; Dragus, Puscas. CT. Iordănescu

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Comert, Akanji, Elvedi, Garcia; Zakaria, Xhaka, Freuler; Shaqiri, Okafor, Vargas. CT. Yakin