È stato comunicato dal PRO14 il posticipo della partita tra Glasgow Warriors e Benetton Rugby che avrebbe dovuto svolgersi sabato 13 febbraio allo Scotstoun Stadium.

POSTICIPO PER ALLERTA METEO

Il posticipo è stato causato dalle temperature gelide che si sono verificate nella notte a Glasgow e che non si prevede cambieranno. Questa mattina un sopralluogo ha dimostrato come il campo sia ghiacciato. Per sabato è inoltre prevista un’allerta meteo gialla per ghiaccio e neve in tutta la Scozia, perciò non sarà possibile che il campo torni ad una condizione giocabile e non sarà possibile garantire la sicurezza dei giocatori in tempo per il match.

La nuova data del match

La decisione ha preso in considerazione anche l’organizzazione del viaggio di Benetton e la PRO14 comunicherà la nuova data prossimamente.