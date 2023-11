Il Napoli affronta la “nuova” Salernitana di Pippo Inzaghi. Rudi Garcia si affiderà ai fedelissimi per cercare di strappare i tre punti, in terra nemica. Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN.

Salernitana-Napoli, le probabili formazioni

Salernitana(4-3-3): 13 Ochoa; 5 Daniliuc, 17 Fazio, 98 Pirola, 30 Mazzocchi; 18 Coulibaly, 8 Bohinen, 25 Maggiore; 33 Tchaouna, 10 Dia, 87 Candreva. All. F. Inzaghi

Napoli(4-3-3): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 55 Ostigard, 33 Rrahmani, 6 Rui, 20 Zielinski, 68 Lobotka, 99 Anguissa, 21 Politano, 81 Raspadori, 77 Kvaratskhelia. All. Garcia.