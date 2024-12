Salisburgo-PSG, probabili formazioni e dove vederla

Salisburgo-PSG,la gara andrà in onda su Sky

Tutte e due con 3 punti in classifica, Salisburgo e PSG sono chiamate a rispondere sul campo alle ultime brutte figure in Europa. La squadra di Luis Enrique resta favorita nonostante i punti, anche se si sa che nelle Coppe non ce ne sono.

Salisburgo-PSG, le probabili formazioni:

Salzburg (4-3-3): Schlager; Dedic, Gadou, Baidoo, Mellberg; Clark, Douath, Diambou; Dorgeles, Konatè, Gloukh. All.: Lijnders.

Paris Saint Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Asensio, Ramos, Barcola. All. Enrique.