Nella 17ª giornata di Serie A, in programma alle 18:30, il Sassuolo ospita il Genoa in una sfida cruciale per entrambe le squadre. Con i padroni di casa che hanno ottenuto una sola vittoria negli ultimi dieci incontri, la pressione è alta per invertire una tendenza che rischia di trascinarli nella lotta per la salvezza. Di fronte, il Genoa, un avversario tosto, si trova nella stessa situazione di classifica con 16 punti, il che rende questa partita un vero e proprio scontro diretto per distanziarsi dalla zona retrocessione. Questo match si annuncia come un confronto serrato, dove ogni punto in palio sarà decisivo per il prosieguo del campionato.