Sassuolo-Juventus, le ultimissime sulle formazioni

Qui Juventus: ballottaggio tutto americano sulla fascia tra McKennie e Weah, con il primo che sembra favorito per un posto da titolare; confermato Miretti, preferito a Fagioli, in mezzo al campo con Rabiot e Locatelli. C’è Kostic. Non cambia nulla in avanti, l’attacco sarà ancora composto da Chiesa e Vlahovic. Dionisi, che dovrà fare a meno di Consigli, punta ancora su Cragno. Tressoldi favorito per un posto dal 1′.

Le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.