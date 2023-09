Sassuolo-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Juventus ospite del Sassuolo, questo pomeriggio alle 18.30, al Mapei Stadium di Reggio Emila. Condizioni diverse per le due squadre: ottima partenza per i bianconeri, con tre vittorie e un pareggio in quattro gare, che nell’ultima sfida disputata hanno superato la Lazio per 3-1; discorso diverso per i neroverdi reduci dalla brutta sconfitta subita sul campo del Frosinone e da soli tre punti racimolati nei quattro incontri giocati. L’ultima sfida tra i due club, risalente all’aprile scorso, ha visto prevalere la formazione di Dionisi per 1-0, grazie alla rete di Defrel. Sassuolo-Juventus sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

