Barcellona-Celta Vigo, le ultimissime sulle formazioni

Xavi recupera Araujo, che non partirà titolare, ma sarà in panchina. Il tecnico dei blaugrana sceglie il 4-3-3: Cancelo e Marcos Alonso sulle fasce; in mezzo al campo Gavi con Romeu e Gündogan. In attacco il tridente Yamal, Felix con Lewandowski.

Le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo, Christensen, Iñigo, Marcos Alonso; Romeu, Gündogan, Gavi; Lamine Yamal, Lewandowski, Joao Félix.

CELTA VIGO (5-3-2): Iván Villar; Mingueza, Unai Núñez, Aidoo, Starfelt, Ristic; Carles Pérez, Beltrán, Bamba; Larsen, Iago Aspas.