Barcellona-Celta Vigo, probabili formazioni e dove vederla

Blaugrana in campo alle 18.30. Il Barcellona di Xavi sfida il Celta Vigo. Padroni di casa, forti della doppia vittoria per 5-0 ottenuta contro il Betis in Liga e l’Anversa in Champions League, vogliono dare continuità ai buoni risultati ottenuti, con un secondo posto in classifica e cinque vittorie di fila tra campionato e coppe. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo, Kounde, Christensen, Balde; Gundogan, de Jong, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Joao Felix. All. Xavi

CELTA VIGO (5-4-1): Villar; Mingueza, Nunez, Starfeit, Dominguez, Ristic; Aspas, Beltran, de la Torre, Bamba; Larsen. All. Benitez