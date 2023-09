Ecco il rinnovo atteso in casa Barcellona

L’allenatore ed ex centrocampiste blaugrana Xavi e il Barcellona hanno trovato l’accordo per rinnovare il contratto in scadenza a giugno. L’allenatore firmerà fino al 2025 con un’opzione per un’ulteriore stagione. A breve l’ufficialità. Lo riporta Espn.