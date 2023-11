“Ho bisogno di riflettere molto su quello che voglio fare, l’asticella è molto alta ed è complicato continuare. L’Argentina ha bisogno di un allenatore con le energie necessarie e che stia bene. Parlerò con i giocatori e la dirigenza”.

Scaloni: “Non è un addio ma..”

E poi ancora: “Ho molte cose a cui pensare in questo momento, non è un addio o altro. Questi giocatori ci hanno dato molto e devo pensare molto a quello che voglio fare”. Sono queste le parole di Scaloni, CT della Seleccion dopo la vittoria per uno a zero contro il Brasile che però ha lasciato un po’ l’amaro in bocca all’ex calciatore che ora dovrà schiarirsi un po’ le idee dopo il Mondiale appena vinto ma soprattutto in vista del futuro.