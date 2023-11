Superclassico di Sud America in campo all’1.30. Brasile di Fernando Diniz in campo con il 4-4-2. Gabriel e Marquinhos centrali difensivi, davanti ad Alisson, sostenuti da Emerson e Carlos Augusto sugli esterni. A centrocampo spazio Raphina, Andre, Bruno Guimaraes e Martinelli. In avanti la coppia composta da Rodrygo e Gabriel Jesus. 4-3-3 per Scaloni. Difesa a quattro con Romero e Otamendi centrali, Molina e Tagliafico sulle fasce. In mezzo al campo Enzo Fernandez insieme Mac Allister e De Paul. In attacco, ai lati di Lautaro Martinez, i soliti Messi e Di Maria.

Le probabili formazioni:

BRASILE (4-4-2): Alisson; Emerson, Gabriel, Marquinhos, Carlos Augusto; Raphinha, Andre, Bruno Guimaraes, Martinelli; Rodrygo, Gabriel Jesus. CT. Fernando Diniz

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Fernandez, Mac Allister, De Paul; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. CT. Scaloni