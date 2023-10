Intervenuto all’evento benefico WEmbrace Sport insieme all’ad dell’Inter Beppe Marotta, il presidente del Milan, Paolo Scaroni è tornato a parlare dei rossoneri e non solo: “Con Marotta non abbiamo parlato di stadio, siamo qui all’evento benefico di Bebe Vio che è una forza della natura, questo evento è un simbolo dell’inclusività, lo sosteniamo da anni anche come Fondazione Milan”.

Scaroni: “Scudetto? E’ quello che vogliamo”

Come ho trascorso la pausa per le Nazionali in cima alla classifica? “Veramente eravamo già stati in alto nella classifica in passato. Mi piace esserci alla fine del campionato, quello che avviene nel frattempo mi dà un certo piacere ma mi piace di più alla fine. Se siamo pronti per questo? Ah beh è quello che vogliamo, voglio vincere tutte le partite”, termina così il numero uno rossonero.