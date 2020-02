Sci, la Brignone vince a Crans Montana: Ora è prima in Coppa del Mondo

Sci, la Brignone vince la combinata di Crans Montana

Sci Coppa del Mondo Brignone | Federica Brignone si aggiudica la combinata di Crans Montana (Svizzera) e balza in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo. Con una splendida prestazione anche in slalom, dopo aver dominato la prova in SuperG, l’azzurra conquista la sua 15/ma vittoria in carriera e soprattutto i 100 punti con cui distanzia di 73 lunghezze Mikaela Shiffrin nella coppa generale totalizzando attualmente 1.298 punti. L’atleta milanese con il tempo complessivo di 1.56.24 ha preceduto l’austriaca Franziska Gritsch di 92 centesimi e la ceca Ester Ledecka di 1″82. Uscita in slalom la ceca Vhlaova favorita per il successo finale. Fuori anche l’azzurra Elena Curtoni. La Brignone, che raggiunge Isolde Kostner come la seconda azzurra più vincente di sempre in Cdm, guida la coppa di specialità di gigante e di combinata, è seconda in quella di SuperG e terza in discesa.

Sci, la Brignone prima in Coppa del Mondo: le sue parole

“Qui sempre un buon feeling, mi è andata bene. Con il SuperG ho fatto la differenza tatticamente, ho avuto anche un po’ di fortuna, ma con la Vlhova ce la saremmo giocata. Sarebbe stata una bella sfida fino alla fine. Io non ho mai mollato, ho dato veramente il massimo e sono soddisfatta. La pista era rovinata ma su questa neve mi trovo sempre bene in slalom”. Queste le parole di Federica Brignone, al termine della combinata di Crans Montana, vinta dall’azzurra che le consente di balzare in testa alla classifica generale. “Mi gira la testa? Un po’ si. Il prossimo week end sarò già impegnata a La Thuile e voglio fare due belle gare, sulle nevi di casa mia. Poi vediamo. Ci arrivo nelle migliori condizioni, ho adesso tempo di riposare qualche giorno e mi ricaricherò le batterie”, ha aggiunto l’azzurra.