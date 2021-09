Serie A, la classifica dei ‘favori arbitrali’

Il Milan la squadra più fortunata, saldo negativo per la Juve

Come al termine di ogni giornata, ecco la classifica aggiornata con le squadre che hanno maggiormente beneficiato di sviste arbitrali in serie A. Al primo posto troviamo il Milan, unica formazione del campionato ad avere un saldo positivo di due errori. Poi ci sono Napoli, Empoli e Salernitana con una svista a favore a testa, mentre la maggior parte delle squadre non possono né felicitarsi, né recriminare per qualche decisione. Tra le formazioni più sfortunate troviamo la Juventus che, nel suo inizio di campionato a rilento, oltre alla partenza di Ronaldo, e agli infortuni o le assenze dei sudamericani, si è trovata a fronteggiare anche qualche decisione arbitrale che non è andata a favore dei bianconeri. Possono lamentarsi anche Lazio, Cagliari, Genoa e Torino. Ma è giusto sottolineare come il campionato sia appena iniziato e questa classifica ha un valore molto parziale

Milan 2 – 0 (+2)

Napoli 1 – 0 (+1)

Empoli 1 – 0 (+1)

Salernitana 1 – 0 (+1)

Fiorentina 0 – 0 (0)

Udinese 0 – 0 (0)

Venezia 0 – 0 (0)

Sassuolo 0 – 0 (0)​

Verona 0 – 0 (0)

Atalanta 0 – 0 (0)

Bologna 0 – 0 (0)​

Roma 0 – 0 (0)

Spezia 0 – 0 (0)

Inter 0 – 0 (0)

Sampdoria 0 – 0 (0)

Torino 0 – 1 (-1)

Juventus 0 – 1 (-1)

Genoa 0 – 1 (-1)

Cagliari 0 – 1 (-1)

Lazio 0 – 1 (-1)