Serie A Femminile, Juve sempre più prima. La Roma batte la Fiorentina

Prima vittoria per il Sassuolo. Il Como stende il Napoli. L'Inter vince contro la Lazio.

Una giornata senza pareggi nel campionato di Serie A di calcio femminile. La notizia è l’allungo della Juventus ai danni della Fiorentina, ora a -4 dalla vetta. Le bianconere passano, ancora, raccogliendo quattro vittorie nelle ultime cinque, con un netto 3-0 ai danni del Milan. In rete la Caruso, la Girelli e Sofia Cantore. È la Roma, campione d’Italia in carica, a battere la formazione toscana, che resta comunque in seconda posizione, grazie alla rete di Giada Greggi dopo appena nove minuti. Le giallorosse accorciano proprio sulla Fiorentina e restano ancorate all’Inter che, grazie al gol della Robustellini, supera di misura la Lazio di Grassadonia. Il Como batte il Napoli e vola a pari merito con il Milan. Vede la luce il Sassuolo, che porta a casa i primi tre punti da inizio campionato, vincendo nettamente lo scontro diretto con la Sampdoria.

Serie A Femminile, i risultati:

Juventus-Milan 3-0

Roma-Fiorentina 1-0

Inter-Lazio 1-0

Como-Napoli 3-0

Sassuolo-Sampdoria 3-0