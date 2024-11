Serie A, Milan-Juventus termina a reti bianche (0-0) | Poche luci a San Siro

San Siro fa da cornice alla sfida d’alta quota tra Milan e Juventus. I padroni di casa vanno a caccia di conferme dopo il pirotecnico 3-3 di Cagliari. D’altra parte, la “Vecchia signora” si presenta alla gara in preda all’entusiasmo dovuto alla vittoria casalinga nel derby della Mole ma anche in assoluta emergenza causata dalle varie assenze per infortunio, su tutti Dusan Vlahovic.

Milan-Juventus, domina la noia

Match sostanzialmente equilibrato, dominato dalla tattica e dal furore agonistico ma con poche emozioni. Al 23′ Yildiz prova a mettersi in proprio ma il suo destro sfila sul fondo. L’occasione di maggior rilevanza per il diavolo arriva allo scadere del primo tempo con un colpo di testa di Emerson Royal che però non centra il bersaglio. Si va a riposo sullo 0-0. Inizio ripresa che vede ritmi leggermente più alti ma la gara resta caratterizzata dall’equilibrio e dai tanti errori tecnici. Analogamente alla prima frazione, sono quasi nulle le occasioni. La più rilevante della ripresa è del Milan e arriva al minuto ’80 con Fofana che calcia da fuori ma il pallone termina alto oltre la traversa. Dopo 3′ di recupero, termina a reti bianche l’attesissimo match del Meazza. Secondo pareggio di fila in serie A per gli uomini di Fonseca mentre i ragazzi guidati da Thiago Motta incappano nel quarto 0-0 stagionale.

Milan-Juve, il tabellino:

Ammoniti: 25′ Leao (M); 27′ Gatti(J); 67′ Emerson Royal (M); 69′ Fofana (M); 87′ Locatelli (J)

Milan: Maignan; Emerson Royal(84′ Calabria), Gabbia(84′ Pavlovic), Thiaw, Theo Hernandez (C); Fofana, Reijnders; Musah(84′ Chukwueze), Loftus-Cheek(69′ Pulisic), Leao; Morata. A disposizione: Sportiello, Raveyre, Calabria, Pulisic, Okafor, Chukwueze, Tomori, Pavlovic, Terracciano, Camarda, Bakumo. Allenatore: Fonseca.

Juventus: Di Gregorio; Savona(90′ Danilo), Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli (C), Thuram; Conceicao(79′ Weah), McKennie(79′ Fagioli), Yildiz(90′ Mbangula); Koopmeiners. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Fagioli, Weah, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Motta.