Marchisio su Milan-Juventus: “Sarà una grande partita. Tra Leao e Yildiz scelgo il secondo”

Intervenuto a Torino per parlare della Kings League, Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, è tornato a parlare in vista della sfida prossima di campionato tra il Milan di Fonseca e i bianconeri.

Marchisio: “In palio punti importanti per Milan-Juventus”

Queste le parole riportate da TMW:

Su Milan-Juve: “Sarà una grande partita, si affronteranno due squadre che arrivano entrambe in un buon momento. In palio ci sono punti importanti, la classifica ad oggi è molto corta e non ci può perdere per strada. Secondo me chi sarà più bravo a non perdere punti da qui a Natale ne gioverà poi nel 2025”.

Sul campionato di Serie A: “Non me l’aspettavo, quella attuale è una classifica che ricorda il campionato delle 7 sorelle. Stiamo assistendo a un campionato divertente e appassionante”.

Sulla sfida Milan-Juve a livello di singoli: “Tra Di Gregorio e Maignan scelgo Di Gregorio, tra Cambiaso e Theo dico Cambiaso, tra Reijnders e Koopmeiners dico Reijnders, tra Yildiz e Leao dico Yildiz, tra Vlahovic e Morata dico Morata”.