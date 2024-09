Marchisio: “Juventus molto vicina all’Inter, Conceiçao mi intriga. Ma contro il Napoli sarà dura”

Intervistato a “La Gazzetta dello Sport”, Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato del duello Scudetto tra Juventus e Inter: “Thiago non mi stupisce. E ora, grazie al mercato, la Juve è più vicina all’Inter. Sono contento che Koopmeiners abbia preso l’8. Gli auguro il meglio. E soprattutto di togliersi e darci grandi soddisfazioni a noi tifosi juventini, possiede eccellenti doti fisiche , in campo è intelligente. Sulla trequarti o altrove, è un innesto molto importante per la Juve. Il campionato è iniziato bene, ma adesso si comincia a fare sul serio con la Champions e tutte le altre competizioni.L’Inter resta la più forte, ma la Juventus grazie al mercato si è avvicinata. Douglas Luiz ha una tecnica fantastica, basta vedere come tocca il pallone ogni volta che entra per capire che è diverso. Ma non dimentichiamoci di chi è rimasto: Locatelli è più libero e sereno nel gioco rispetto alla passata stagione. A volte i cambiamenti per un giocatore fanno tanto: non è per giustificare Manuel o per dare colpe ad Allegri, semplicemente sono cose che nel calcio capitano”.

Marchisio: “Douglas Luiz è fantastico, su Yildiz..”

E poi ancora: “È successo anche a me in passato.Conceiçao, mi incuriosìsce, Thuram lo conosco da anni. Però il miglior acquisto è la fiducia data a Yildiz affidandogli il numero 10. Spero che Yildiz esploda in tutto il suo talento, che è tanto. Non pensavo che Thiago sarebbe partito così forte. Mi ha stupito l’avvio, non lui. Motta ha le idee chiare, lo conosco. Sono contento che abbia dato fiducia ai giovani Mbangula e Savona, poi per lottare con le grandi in campionato e in Champions serviranno anche i giocatori più di esperienza. Quella contro il Napoli sarà una partita tanto bella da vedere quanto dura. Per vincere, servirà la giusta mentalità. Conte ha trovato delle difficoltà, però ha già trasmesso alla squadra il carattere per superarle e contro il Parma si è visto. E Lukaku, in gol al debutto, ha confermato di essere di un’altra categoria”.