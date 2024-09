Serie B, 6^ giornata: il programma della Domenica. Spezia-Carrarese è più che un Derby

Oggi si giocano le ultime tre partite relative alla 6^ giornata del campionato di Serie B. La partita principale è sicuramente Spezia-Carrarese, non tanto per questioni di classifica, ma per l’accesa rivalità tra le due tifoserie, ma anche tra le due città divise da 22 Km, che si ritrovano rivali in cadetteria dopo 76 lunghi anni. D’Angelo deve rinunciare a tre giocatori, mentre Calabro non avrà tra i convocati Cavion. Le altre due partite in programma sono Mntova-Cittadella e Frosinone-Bari, con i ciociari che si ritrovano mestamente ultimi in classifica.

Venerdì ore 20:30 Catanzaro-Cremonese 1-2. Marcatori: 5’ Castagnetti (Cre), 28’ Compagnon (Cat), 88’ Barbieri (Cre).

Sabato ore 15:00 Sampdoria-Sudtirol 1-0. Marcatore: 20′ Venuti.

Sabato ore 15:00 Reggiana-Salernitana o-o.

Sabato ore 15:00 Pisa-Brescia 2-1. Marcatori: 2′ Piccini (P), 48′ Moncini (B), 78′ Tramoni (P).

Sabato ore 15:00 Palermo-Cesena 0-0.

Sabato ore 15:00 Cosenza-Sassuolo 0-1. Marcatore: 52′ Lauriente.

Sabato ore 18:00 Modena-Juve Stabia 3-0. Marcatori: 25’ Palumbo, 44’ Santoro, 47’ Abiuso.

Domenica ore 15:00 Spezia-Carrarese

Domenica ore 15:00 Mantova-Cittadella

Domenica ore 15:00 Frosinone-Bari