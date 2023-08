Serie B: i risultati della 2^ giornata. Il Bari sbanca Cremona

Il Bari espugna Cremona grazie a Sibilli

Il Bari grazie ad una rete di Sibilli nel finale del primo tempo sbanca Cremona e si propone come una candidata alla promozione in Serie A, il Ds Ciro Polito ha promesso nuovi rinforzi. Il Venezia non riesca ad andare oltre al pareggio casalingo con Il Cosenza, il Como avanti di due reti si fa rimontare nel finale grazie ad un rigore segnato da Vido, il Sudtirol vince abbastanza facilmente contro a Feralpisalò, vittoria di misura del Modena contro l’Ascoli, infine il Parma rifila due reti al Cittadella. Questa sera si gioca Catanzaro-Ternana.

Sabato ore 18

Venezia-Cosenza 1-1: 49′ Pierini-38′ Voca

Sabato ore 20.30

Como-Reggiana 2-2: 4′ Ioannou, 47′ Cerri-54′ Pettinari, 90′ rig. Vidi

Cremonese-Bari 0-1: 44′ Sibilli

FeralpiSalò-SudTirol 0-2: 23′ Odogwu, 82′ Merkaj

Modena-Ascoli 1-0: 59′ Strizzolo

Parma-Cittadella 2-0: 2′ rig. Benedyczak, 47′ Bernabè

Domenica ore 20.30

Catanzaro-Ternana:

Giocata ieri

Sampdoria-Pisa 0-2: 14′ Tramoni, 59′ Arena

Rinviate a data da destinarsi

Lecco-Spezia:

Palermo-X (da definire):