Serie B: i risultati della 22^ giornata. Oggi in campo Sassuolo, Pisa e Spezia

Negli anticipi della 22^ giornata di Serie B, la Cremonese cala il tris al sempre più ultimo Cosenza e si porta a ridosso dello Spezia. La Salernitana grazie ad una doppietta di Cerri batte la Reggiana e spera nella salvezza diretta, il Mantova sbanca Cittadella, mentre finiscono in parità le partite di Bari e Modena. Oggi scendono in campo le prime tre della classifica, il Sassuolo incontra il Sudtirol, il Pisa è in trasferta a Catanzaro ,mentre lo Spezia sarà impegnato nel Derby contro la Carrarese.

I risultati della Serie B

Venerdì, ore 20:30 Sampdoria-Cesena 1-2. Marcatori: 8’ Riccio (S), 31’ Antonucci (C), 62’ Donnarumma (C).

Sabato ore 15:00 Salernitana-Reggiana 2-1. Marcatori: 62′ Vido (R), 76′ Cerri (S), 90′ +10 Cerri (S).

Sabato, ore 15:00 Modena-Frosinone 1-1. Marcatori: 42′ Palumbo (M), 55′ Darboe (F).

Sabato, ore 15:00 Cremonese-Cosenza 3-1. Marcatori: 23′ Pickel (Cre), 25′ Ricciardi (Cos), 85′ Vazquez (Cre), 90’+3 Johnsen (Cre).

Sabato, ore 15:00 Cittadella-Mantova 1-2. Marcatori: 34′ Ruocco (M), 52′ Mancuso (M), 59′ Vita (C).

Sabato, ore 17:15 Bari-Brescia 2-2. Marcatori: 1′ Lella (Bar), 30′ Bianchi (Bre), 41′ Bellomo (Bar), 65′ Bisoli (Bre).

Domenica, ore 15:00 Sassuolo-Sudtirol

Domenica, ore 15:00 Palermo-Juve Stabia

Domenica, ore 15:00 Catanzaro-Pisa

Domenica, ore 17:15 Carrarese-Spezia