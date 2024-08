Serie B: i risultati della 4^ giornata Pisa in testa alla classifica, Cremonese poker al Sassuolo

Il Pisa vince contro la Reggiana 2-1 e si regala la vetta della classifica, primo posto meritato per la squadra di Inzaghi che tra un paio di settimane potrebbe avere due punti in più se dovesse vincere il ricorso contro il Cittadella. La Sampdoria pareggia in casa contro il Bari, con i pugliesi che sbagliano un rigore con Lasagna, il Cittadella sbanca Modena grazie ad una rete di Ravasio, mentre la Cremonese cala un poker clamoroso in trasferta al Sassuolo. Infine il Brescia vince 2-0 a Bolzano contro il Sudtirol grazie alle reti di Adorni e Corrado.

Sabato 31 agosto 2024

Sampdoria-Bari 0-0

Modena-Cittadella 0-1

(12′ Ravasio)

Pisa-Reggiana 2-1

(21′ Marin (P), 49′ Bonfanti N. (P), 87′ Sersanti (R))

Sassuolo-Cremonese 1-4

(20′ Nasti (C), 31′ Moro (S), 35′ Collocolo (C), 43′ Johnsen (C), 87′ Sernicola (C))

Sudtirol-Brescia 0-2

(12′ Adorni, 60′ Corrado)

Domenica 1° settembre

Catanzaro-Carrarese

Frosinone-Juve Stabia

Mantova-Salernitana

Palermo-Cosenza

Spezia-Cesena

LA CLASSIFICA

Pisa 8

Reggiana 7

Juve Stabia 7

Cittadella 7

Cesena 6

Cremonese 6

Salernitana 6

Sudtirol 6

Brescia 6

Spezia 5

Sassuolo 5

Mantova 4

Modena 4

Carrarese 3

Palermo 3

Sampdoria 2

Bari 2

Frosinone 2

Catanzaro 2

Cosenza 0 (-4)