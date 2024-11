Serie B: il programma della 12^ giornata. Pisa in trasferta a Cremona

Anche la Serie B dopo il turno infrasettimanale torna subito in campo, ed oggi sono in programma le gare relative alla 12^ giornata. Il Pisa dopo due pareggi torna in campo a Cremona, sfida ostica per la squadra di Inzaghi che troverà una squadra che vuol accorciare le distanze dalla vetta della classifica. Il Sassuolo riceve il Mantova, mentre lo Spezia attende al Picco un Modena alla ricerca di punti salvezza. Il Palermo è ancora in corsa per i primi posti ed oggi contro il Cittadella vuole continuare la rimonta, infine la Juve Stabia è impegnata sul difficile campo della Carrarese.

Serie B, le partite del dodicesimo turno

Sabato 2 novembre

Bari-Reggiana alle 15

Carrarese-Juve Stabia alle 15

Spezia-Modena alle 15

Domenica 3 novembre