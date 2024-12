Serie B: il programma della 17^ giornata. Il Pisa annienta il Bari

Nell’anticipo della 17^ giornata di Serie B, il Pisa batte 2-0 il Bari, risultato che però non rende chiara la netta superiorità dei ragazzi allenati da Inzaghi che hanno surclassato i pugliesi in tutto. Per il Pisa a segno l’ormai ex Calimero Moreo, che adesso è diventato RE Mida, ogni cosa che tocca diventa gol, e l’insostituibile Piccinini, per il Bari si salva il solo Favasuli. Oggi sono in programma cinque partite, con il Sassuolo in trasferta a Frosinone, mentre lo Spezia sarà impegnato nel derby contro la Sampdoria.

Il programma

Venerdì, ore 20:30 Pisa-Bari 2-0. Marcatori: 49’ Moreo, 68’ Piccinini.

Sabato, ore 15:00 Sudtirol-Mantova

Sabato, ore 15:00 Reggiana-Modena

Sabato, ore 15:00 Frosinone-Sassuolo

Sabato, ore 15:00 Cesena-Cosenza

Sabato, ore 17:15 Sampdoria-Spezia

Domenica, ore 15:00 Palermo-Catanzaro

Domenica, ore 15:00 Cittadella-Cremonese

Domenica, ore 15:00 Brescia-Carrarese

Domenica, ore 17:15 Salernitana-Juve Stabia