Serie B: il programma della 3^ giornata. La Cremonese attende il Palermo, Pisa in trasferta a Cittadella

Turno infrasettimanale di Serie B; con la capolista Sudtirol che è attesa dalla trasferta di Pisa contro la Carrarese in cerca del primo punto di questa stagione. Il Palermo è ancora in trasferta, sarà la Cremonese l’avversaria dei rosanero, due squadre costruite per primeggiare, ma al momento la squadra di Dionisi è ultima in classifica. Il Sassuolo è di scena a BAri, mentre la Sampdoria dopo la sconfitta casalinga contro la Reggiana cerca il riscatto a Salerno.

Il programma:

Martedì 27 agosto ore 20.30

Bari-Sassuolo

Carrarese-Sudtirol

Cittadella-Pisa

Cremonese-Palermo

Frosinone-Modena

Reggiana-Brescia

Salernitana-Sampdoria

Mercoledì 28 agosto ore 20.30

Cesena-Catanzaro

Cosenza-Spezia

Juve Stabia-Mantova