Fantacalcio, come dividere il budget all’asta  

Fantacalcio – Ormai alle porte la nuova stagione

Con il listone ormai disponibile e l’avvicinarsi all’inizio del campionato, si assottigliano velocemente i giorni mancanti alla fatidica data dell’asta, passo fondamentale da non sbagliare per iniziare al meglio il nostro Fantacalcio. Come prima azione vi consigliamo di stilare un piano ben preciso che preveda un budget dettagliato per ogni reparto, cercando di tenere in considerazione anche i possibili imprevisti che potrebbero condurvi all’utilizzo di un piano di riserva… Ovviamente ognuno di voi nelle proprie leghe avrà un certo quantitativo di crediti a disposizione, qui per convenzione facciamo il caso che siano 500 ma l’importante è che teniate in considerazione la percentuale sul totale per mantenere il corretto equilibrio tra reparti e all’interno dello stesso comparto tra i vari “slot”

Budget Portieri

Scegliere una buona porta può risultare a volte fondamentale: occhio quindi a non cercare di risparmiare su questo ruolo perché potrebbe costarvi davvero molto in termini di malus; se poi utilizzate il modificatore della difesa e/o il bonus per l’imbattibilità di giornata da questa scelta potrebbero ballare davvero molti punti nell’arco della stagione. Al contempo non dovrete nemmeno svenarvi rischiando poi di lasciare “buchi” da qualche altra parte..

A voi la scelta se puntare direttamente ad un top player, affiancato dalle sue riserve in maniera tale da restare coperti anche in caso di improvvisa assenza del titolare, oppure acquisire due portieri di squadre meno accreditate ma ben posizionati nell’apposita griglia e che magari anche in caso di qualche rete di troppo incassata possano rivalersi grazie alla loro media voto valevole in ottica modificatore. A tal proposito ricordiamo che in quanto alla prima possibilità nello scorso campionato è stata particolarmente premiante la scelta Sommer mentre al contrario ha molto deluso Maignan; per la seconda ipotesi invece evidenziamo il rendimento molto alto della coppia Milinkovic – Di Gregorio. In linea di massima quindi per i vostri estremi difensori opteremmo per una spesa oscillante tra i 30 ed i 40 crediti, corrispondenti ad una percentuale tra il 5% e il l’8% del totale a vostra disposizione.

Budget Difensori

Più complesso orientarsi sugli altri ruoli, non foss’altro per il numero degli slot da mettere sotto contratto. Anche in questo caso tuttavia l’utilizzo o meno del modificatore assume una fondamentale e dirimente importanza. Senza modificatore, e quindi per forza di cose optando per uno schieramento a tre, la vostra spesa dovrebbe orientarsi sui 40 crediti circa, privilegiando al massimo titolarità e rendimento senza trascurare i possibili bonus ma anche senza puntare ai top di gamma (tipo Dimarco per intenderci); un terzetto formato da Bellanova, Rrahmani e Martinez Quarta ad esempio potrebbe farvi leccare i baffi se preso al giusto prezzo. Viceversa decideste di puntare sul modificatore (con conseguente modulo a quattro), la spesa preventivabile sarebbe molto più elevata, diciamo tra i 60 ed i 70 crediti, dovendo portare a casa almeno un Top (lo stesso Dimarco, Buongiorno, Theo o Bremer), affiancandogli giocatori estremamente affidabili (tipo Bastoni, lo stesso Rrahmani, Acerbi o Mancini). Riassumendo quindi spesa oscillante tra i 40 ed i 70 crediti; in percentuale tra l’8 ed il 15% delle vostre disponibilità.

Budget Centrocampisti

Spesso come nel calcio è il centrocampo il reparto decisivo del Fantacalcio. Una volta ben coperte le spalle con portieri e difensori, la scelta dei centrocampisti potrebbe davvero orientare la vostra stagione; “beccare” il jolly in mezzo al campo (pensate a Gudmundsson lo scorso anno o al Kvara di due stagioni fa) può davvero farvi svoltare in maniera decisiva. Il primo punto è legato ovviamente alla scelta iniziale del modulo; in caso di 4-3-3 la spesa non dovrà essere eccessiva per non rischiare di arrivare in affanno all’asta per gli attaccanti. Un totale intorno ai 100 crediti potrebbe dare il giusto peso al reparto. Tra i tre titolari “fissi” uno dovrà essere necessariamente un Top, affiancato da elementi di riferimento per le loro squadre di appartenenza, anche se non di primissima fascia. Un trio formato da Koopmeiners o Pulisic più uno tra Orsolini o Colpani ed una sorpresa “garantita” come Man o Bernabè non vi dovrebbe deludere. In caso i titolari in mezzo al campo debbano essere quattro la spesa salirebbe tra i 120 ed i 130 crediti a meno che non siate riusciti a risparmiare negli altri settori per potervi spingere fino ai 150… Vi consigliamo per un poker ben assortito di puntare su almeno due calciatori in grado di portare bonus per ovviare ai punti mancanti dal modificatore (a meno che non schieriate un 4-4-2); prendete in esame soprattutto i trequartisti e quegli elementi che pur listati centrocampisti fungono nelle proprie squadre da esterni offensivi come ad esempio Zaccagni, Pulisic, e Orsolini, tanto per citarne alcuni. In conclusione per il vostro reparto nevralgico il budget dovrebbe oscillare tra i 105 e i 150 crediti, cioè in percentuale tra il 20% ed il 30% del vostro tesoretto iniziale.

Budget Attaccanti

Nonostante tutti i consigli e le raccomandazioni per formare una rosa equilibrata ogni anno si finisce inevitabilmente a “scannarsi” sugli attaccanti, spesso strapagati e a volte, come accaduto lo scorso anno, estremamente deludenti (vedi Immobile, Leao o Chiesa), salvo ritrovarsi tra le mani una pepita d’oro a basso costo come Zirkzee… Se optaste per il 4-4-2 potrebbero bastarvi anche tra i 250 ed i 260 crediti. A questo punto le strategie sarebbero molteplici: puntare un asso (Lautaro o Vlahovic per intenderci) e contornarlo con un paio di elementi affidabili a basso costo ma di sicura affidabilità realizzativa tipo Retegui, oppure comporre un reparto d’attacco formato da tre o quattro elementi di fascia medio-alta in grado complessivamente di raggiungere livelli di bonus quantomeno pari a quelli di una coppia formata come descritto precedentemente, pescando elementi alla Dybala o Thuram. Alla fine diremmo che una cifra tra i 280 ed i 320 crediti, pari al 56-64% del vostro budget totale sarebbe la più indicata per formare un attacco degno di questo nome.