Cronaca, tabellino e highlights del match delle 21:00 tra Siviglia e Borussia dortmund

Siviglia Borussia Dortmund

Uno scatenato Haaland trascina il Borussia Dortmund alla vittoria in rimonta per 3-2 in casa del Siviglia, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. E dire che per gli spagnoli le cose si erano messe subito bene con il gol dell’ex milanista Suso dopo 7′. Poi sale in cattedra il centravanti noervegese, che al 19′ serve a Dahoud l’assist per il pareggio. Quindi si Haaland si mette in proprio e ribalta il risultato con una doppietta al 27′ e al 43′. Nella ripresa il Siviglia accorcia le distanze nel finale con De Jong all’84’. La gara di ritorno è in programma a Dortmund il 9 marzo.

Siviglia Borussia Dortmund 2-3 Tabellino e Highlights