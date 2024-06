Sommer: “Giocare a San Siro è un’emozione unica. Scudetto Inter? Se ci penso mi viene la pelle d’oca”

Yann Sommer ha rilasciato alcune dichiarazioni a SRF nel quale si è espresso sul suo primo anno in nerazzurro.

Sommer: “È merito del lavoro di squadra se subiamo pochi gol”

Se pensi alla festa Scudetto cosa ti viene in mente?

“Mi viene subito la pelle d’oca. È stato mega-emozionante, euforico. Una bella festa per il campionato con tanta gente. Mi sono davvero divertito. I tifosi amano il club, lo dimostrano in ogni partita in casa e in ogni trasferta. Puoi sentire questa gioia immensa in ogni momento. Per un calciatore è una delle cose più belle che ci siano. La parata del campionato: difficilmente ci crederesti. Ci sono volute più di sette ore per percorrere 2,5 km. C’erano così tante persone, comprese bambine e bambini, era bellissimo”

Ti senti responsabile quando giochi verso i tifosi?

“Decisamente. Cerchiamo di restituire questa gioia con buoni risultati in campo. Naturalmente la pressione c’è, la gente voleva il titolo iridato, la seconda stella sulla maglia. Come tifosi investono molto”.

Sei stato fondamentale nei tanti cleen sheet della squadra?

“Ma è anche merito della squadra. Abbiamo difeso molto bene a Gladbach sotto Lucien Favre. Anche all’Inter è così, abbiamo una buona struttura in campo. Di conseguenza, subiamo pochi gol. Per me come portiere questo è un sogno assoluto. È bello quando puoi festeggiare difendendo il tuo obiettivo come squadra. Abbiamo avuto molte situazioni in cui i tiri venivano bloccati o arrivava una parata e i giocatori si davano il cinque a vicenda. Questa è stata la nostra ricetta per il successo quest’anno”.

Quanto aiuta l’esperienza in certe partite?

“Naturalmente questo aiuta. Anche a Gladbach per me è stata una sfida che volevo accettare. Il mio obiettivo è sempre stato quello di non essere la copia di un altro portiere. Io, Yann Sommer, volevo essere un buon portiere per il nuovo club. Ho sempre fatto bene a non confrontarmi, ma piuttosto a portare in campo il mio gioco, le mie idee e la mia creatività”.

Senti la pressione di giocare per un club come l’Inter?

“All’Inter non sentivo così tanta pressione. Forse perché non ho capito tutto quello che è stato scritto all’inizio. Mi sono sentito il benvenuto fin dal primo giorno. Ciò ha reso tutto più semplice”.

Cosa hai capito in questi primi mesi in Italia?

“Ritiro. Ciò significa: dormi al campo di allenamento prima della partita. Tutto è un po’ più emozionante, anche all’interno del team, il modo in cui lo staff lavora con noi. Per il resto ci sono molti parallelismi con la Bundesliga nel lavoro”.

Come si sta trovando la tua famiglia in un nuovo ambiente?

“È sempre una nuova sfida. Abbiamo riprogettato tutto a Monaco e dopo quasi 6 mesi siamo ripartiti e abbiamo dovuto ricostruire tutto a Milano. Ci siamo riusciti bene. Grazie anche a mia moglie, che fa molto dietro le quinte e mi supporta moltissimo”.

Hai vinto tanti trofei in carriera.

“È bellissimo per me. Ho investito molto nella mia carriera e questo ne è il risultato. Avere l’opportunità di giocare in club del genere. Recentemente, i cambiamenti hanno dato un ulteriore impulso alla mia carriera”.

Come valuti, fino ad ora, la tua esperienza all’Inter?

“I primi mesi all’Inter sono stati particolarmente speciali. Ho avuto la fortuna di giocare in grandi stadi davanti a grandi tifosi durante tutta la mia carriera. San Siro lo è ancora di più. Tutti dicono la stessa cosa: è rumoroso, è caldo, emotivo, euforico. Avevo spesso la pelle d’oca”.

Come va con l’italiano?

“Sono completamente immerso nella lingua ogni giorno. Sto cercando di imparare bene l’italiano in modo da poter dire la mia. Adoro l’atteggiamento nei confronti della vita che ti danno gli italiani. Sono estremamente amichevoli, si divertono, amano parlare ad alta voce e gesticolare. È un vero piacere passare del tempo con loro. E comunque faccio sempre rumore in campo”.