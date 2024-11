Fantacalcio – Volano Zaccagni e Thuram, Top di giornata

Giornata nera per i calciatori del Verona; grandi prestazioni anche per De Vrij e Correa

Vediamo per ogni ruolo i TOP e FLOP della tredicesima giornata

***

PORTIERI – Sul grande momento della Fiorentina lui ci mette spesso le mani; è quanto accade anche a Como dove De Gea para tutto il possibile e merita, con un bel 7 in pagella e la porta inVIOLAta, la palma di miglior portiere della tredicesima giornata. Stesso voto e merito per il leccese Falcone che contribuisce a garantire a Giampaolo un esordio coi fiocchi sulla panchina salentina. Bene a livello prestazionale, con un bel 6,5 in pagella, anche Carnesecchi, Turati e Milinkovic Savic che però subendo una rete si fermano a 5,5 per il fantacalcio. Va molto peggio a Suzuki del Parma che pur meritando 6,5 finisce addirittura sul podio dei peggiori con il suo 3,5 di fantamedia. Peggio di lui Audero (stesso fantavoto ma partendo da 5,5), Ravaglia che tocca quota 3 di fantamedia perché impallinato dagli attacchi laziali, e Montipo’, sufficiente per prestazione (6) ma ultimissimo con il suo desolante 1 causato dalla goleada interista.

DIFENSORI – Altro che riserva! De Vrij sostituisce al meglio Acerbi realizzando pure una rete e volando al primo posto tra i difensori con il suo 10,5 di fantamedia. Toccano quota 10, grazie ai gol realizzati, il collega di reparto Bisseck (altro sostituto di razza), Masina e lo strabordante Dorgu, deciso a contendere a tavares (stavolta fermo ai box per infortunio), il titolo di miglior esterno del campionato. Prima apparizione tra i migliori per il francese Gigot che sblocca la gara dell’Olimpico e merita per il fanta un bel 9,5 nonostante un cartellino giallo. Note di merito anche per Bellanova, Bastoni e Di Lorenzo che impreziosiscono la loro prestazione da 7 con un assist e giungono così a quota 8. Dietro la lavagna finisce Dawidowicz che non contento del 3,5 in pagella si fa pure ammonire e chiude a 3; il cartellino rosso invece costa a Dossena il “passaggio” dal 5 della sua pagella comunque insufficiente ad un pessimo 4. La giornataccia dei difensori dell’Hellas si completa con Magnani, Bradaric e Daniliuc: i primi due meritano 4, il terzo si “ferma” al 4,5…

CENTROCAMPISTI – Gol e assist per il capitano della Lazio Zaccagni che ignorato dal ct Spalletti cerca di rifarsi con la sua squadra di club; un 11,5 complessivo ne fa il migliore del ruolo per questa settimana. Alle sue spalle l’atalantino Ederson con 10,5 e poi un terzetto formato da Adli, Frendrup e Miretti che toccano quota 10. Tra gli altri degni di nota segnaliamo il primo gol di Dele-Bashiru, fantamedia 9,5 (6,5 in pagella + 3 di bonus), e l’8 di Asllani (7+bonus assist).Il cartellino rosso che compromette la “resistenza” rossoblu all’Olimpico vale a Pobega l’ultimo posto tra i centrocampisti con un 3,5 complessivo (4,5 di partenza). Poco meglio altri due “veronesi”, Belahyane e Serdar con 4,5 di fantamedia (anche se il primo parte da un 5 “ridotto” dal cartellino giallo).

ATTACCANTI – Torna al primo posto, e non solo tra gli attaccanti, l’interista Thuram che somma anche un assist alla sua doppietta giungendo così al fantamedia totale di 15,5. Si ferma a 13,5 con una rete e due assist il suo collega di reparto Correa, entrato improvvisamente nelle rotazioni di Inzaghi. Partendo dal 7 toccano quota 10 grazie ad un gol gli atalantini Lookman e Retegui, Piccoli, Pellegri, Kean, Djuric, Lukaku e Davis. Maglia nera questa settimana a Castellanos, Kvaratskhelia, Pohjanpalo e Mosquera tutti con 5.