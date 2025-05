Serie B: i risultati della 36^ giornata. Pisa ad un punto dalla Serie A

Il Pisa è ad un punto dalla matematica promozione in Serie A che potrebbe arrivare al San Nicola di Bari, con i tifosi che nella serata di ieri hanno esaurito gli ultimi posti del settore ospiti. La vittoria di ieri contro il Frosinone è stata firmata da Meister, che ha sfruttato un assist al volo di Inzaghi per Tramoni, una rimessa battuta velocemente grazie all’intuito del tecnico ex Benevento. Lo Spezia ha battuto 2-0 la Salernitana, vittoria da tre punti che allungherà appunto il verdetto per la promozione dei nerazzurri di un’altra giornata.

Nelle altre partite cade clamorosamente in casa il Palermo contro il Sudtirol, la Juve Stabia è matematicamente ai playoff grazie alla vittoria per 2-0 contro il Catanzaro, bella vittoria della Reggiana a Modena, che regala fondate speranze di salvezza alla squadra di Dionigi.

I risultati