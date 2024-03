Spalletti e la nuova Italia, in attacco spazio a Retegui

Italia in campo contro il Venezuela, Spalletti prova nuove soluzioni

Primo test amichevole per gli azzurri di Spalletti in vista dei prossimi europei, il tecnico toscano prova nuove soluzioni, si va verso il 3-4-2-1 con Retegui in attacco supportato da Pellegrini e Chiesa. Un’Italia a caccia di un bomber di razza, spazio quindi al centravanti del Genoa, con Lucca pronto a mettersi in mostra.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZUELA-ITALIA

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo; Gonzalez, Angel, Osorio, Navarro; Rincon, Martinez; Machis, Otero, Savarino; Rondon.

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Mancini, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Retegui.