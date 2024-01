Spalletti ricorda Gigi Riva: “Bisognerebbe tornare ad avere eroi come lui. Aveva mille qualità”

Intervistato da Cagliari ai microfoni di Sky Sport, il ct della Nazionale Luciano Spalletti rende omaggio al campione scomparso lo scorso lunedì: “Di qualità ne aveva così tante per riuscire a farle assorbire a tutti in un mondo cambiato e moderno, che dovrebbe mantenere un po’ di piede nel passato per attingere e assorbire. Sono eroi che ci stavano così vicino… Lui aveva questa qualità di essere umano e una persona per bene.”

Addio a Gigi Riva, le parole di Spalletti

La sua Nazionale quali qualità di Riva ha?

“Le vorrei tutte… Rombo di Tuono è veramente il soprannome che lo ricorda bene. Il tiro e la sua forza morale avevano questo rumore molto più potente delle parole. Ricordo che ero bambino e la sua figurina era quella più ambita, da mettere prima possibile nell’album. Aveva un canocchiale sul piede sinistro, quando metteva a fuoco tirava sempre in quel metro di porta e la palla lì finiva”.

Se dopo 54 anni si parla ancora dello Scudetto del Cagliari…

“Prima si ricercavano anche doti umane e morali nei calciatori. Si voleva conoscere in che contesto si viveva e quali valori avesse. Oggi si fa un po’ meno e bisognerebbe tornare a farlo per riavere questi eroi qua”.