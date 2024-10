Sprofondo giallorosso, la Fiorentina infierisce sui resti della Roma. Finisce 5-1 al Franchi

La Fiorentina passeggia sui resti della Roma, rifila cinque reti alla squadra di Juric e si porta a due punti dal secondo posto, non male per la squadra di Palladino che aveva iniziato la stagione a basso ritmo. La Roma vista questa sera non esiste più come squadra, ed ora la posizione di Juric è a forte rischio, con De Rossi che potrebbe ritornare su quella panchina lasciata poco tempo fa a malincuore. Per la Fiorentina vanno a segno Kean con una doppietta, Beltran, Bove oltre ad una sfortunata autorete di Hummels. Per i giallorossi rete della bandiera di Konè, espulso Hermoso a causa di una doppia ammonizione.

Il tabellino

Fiorentina-Roma 5-1

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri; Gosens, Adli (dal 29′ st Martinez Quarta), Cataldi (dall’11’ st Richardson), Bove (dal 21′ st Kouamè); Colpani, Beltran (dal 21′ st Sottil); Kean (dal 29′ st Ikonè). A disp.: Terracciano, Martinelli, Quarta, Kayode, Biraghi, Parisi, Richardson, Sottil, Ikoné, Kouamé. All. Palladino

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (dal 1′ st Baldanzi), Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli (dal 32′ pt Zalewski), Angelino (dal 32′ pt Konè); Dybala (dal 21′ st Hummels), Pellegrini; Dovbyk. A disp.: Ryan, Marin, Hummels, Abdulhamid, Dahl, Sangaré, Paredes, Koné, Le Fée, Soulé, Baldanzi, Shomurodov, Zalewski. All. Juric

Reti: 9′ pt e 41′ pt Kean, 17′ pt Beltran (rig.), 7′ st Bove, 26′ st Hummels (aut.)

Ammoniti: Mancini, Konè, Pisilli, Hermoso, Ranieri

Espulsi: Hermoso

Recupero: 2′ pt