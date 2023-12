Stella Rossa-Manchester City, le ultimissime sulle formazioni

Citizen, in campo con il 4-2-3-1, fa turn over in vista della gara di questa sera contro lo Stella Rossa. Difesa a quattro con Stones e Aké centrali di difesa, sostenuti da Lewis e Sergio Gómez. Centrocampo affidato a Phillips e Kovačić. In avanti, alle spalle della punta Álvarez, spazio per Bobb, Matheus Nunes e Grealish.

Le probabili formazioni:

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Glazer; Nedeljković, Dragović, Djiga, Rodić; Stamenić, Mijailović; Lučić, Hwang, Ivanić; Bukari. All. Bakhar.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Lewis, Stones, Aké, Sergio Gómez; Phillips, Kovačić; Bobb, Matheus Nunes, Grealish; Álvarez. All. Guardiola.