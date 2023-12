Si chiude la fase a gironi dei campioni d’Europa in carica, già qualificati al prossimo turno, a punteggio pieno, e certi del primato nel gruppo. Il Manchester City sarà ospite della Stella Rossa, ultimo, allo stadio Rajko Mitić, mercoledì alle 18.45. Formazione serba obbligata a vincere, sperando che lo Young Boys esca sconfitto della sfida contro il Lipsia, per agguantare il terzo posto che garantirebbe accesso all’Europa League. La gara d’andata, disputata lo scorso 19 settembre, è terminata 3-1 per i Citizen. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport (253); in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Glazer; Nedeljković, Dragović, Djiga, Rodić; Stamenić, Mijailović; Lučić, Hwang, Ivanić; Bukari. All. Bakhar.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Lewis, Stones, Aké, Sergio Gómez; Phillips, Kovačić; Bobb, Matheus Nunes, Grealish; Álvarez. All. Guardiola.