Super Bowl LVI, annunciati gli artisti per l’halftime show, i migliori di sempre?

Super Bowl LVI, annunciati gli artisti per halftime show, formazione straordinaria con Eminem e Kendrick Lamar

Uno dei motivi che rende il Super Bowl uno degli eventi più seguiti al mondo, se non il più seguito, è sicuramente l’halftime show, una performance della durata compresa tra i 10 e i 15 minuti, di uno o più artisti del momento, accompagnata da complesse coreografie e straordinari effetti di luce. L’anno scorso fu The Weeknd a esibirsi, cantando tutti i suoi pezzi più famosi. Quest’anno, come succede ogni due o tre edizioni, sono stati scelti più artisti per collaborare: Dr. Dre, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Eminem e Mary J. Blige. Ad annunciarli è stata Pepsi, organizzatrice dell’evento, e gli stessi artisti sulle loro pagine social: Kendrick Lamar ha postato la foto dei 5 artisti con la data e il luogo (13 febbraio 2022, Los Angeles), Dr. Dre ha aggiunto: “Sono estremamente eccitato all’idea di dividere il palco con i miei amici, questo introdurrà la nuova fase della mia carriera“. Una collaborazione straordinaria, pronta a restare in mente come la migliore mai proposta, non resta che aspettare il 13 febbraio.