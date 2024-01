Supercoppa, De Laurentiis promette un premio alla squadra | Ecco quale

De Laurentiis sarebbe intenzionato a premiare la squadra in caso di vittoria della Supercoppa

Il Napoli stasera si giocherà la finale di Supercoppa contro l’Inter e la voglia di alzare il trofeo è altissima. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis, in caso di successo dei partenopei avrebbe “promesso” un premio alla squadra.

Napoli, ‘premio Supercoppa’ in denaro alla squadra

Secondo il quotidiano, infatti, il presidente avrebbe promesso un premio in denaro alla squadra di Walter Mazzarri nel caso in cui riuscisse ad alzare la Supercoppa. Una vittoria sarebbe un modo per dare nuovo entusiasmo ad una squadra che è sembrata smarrita negli ultimi mesi.