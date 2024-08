Supercoppa Europea: Real Madrid-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

Orfana di Scamacca e Scalvini, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini sogna un’altra impresa, anche se l’ostacolo insormontabile questa volta si chiama il Real Madrid di Carlo Ancelotti. In panchina i nuovi acquisti Retegui e Mbappè, pronti sicuramente a dare una mano a gara in corso visto che siamo ancora ad agosto. La gara di Varsavia andrà in onda sui canali di Sky Sport.

Real Madrid-Atalanta, le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Camavinga, Modric, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinicius. Allenatore: Carlo Ancelotti.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini.