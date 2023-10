Intervenuto in conferenza stampa insieme a Josè Mourinho, Mile Svilar ha presentato la sfida di quest’oggi di Europa League. Queste le sue parole: “Lo Slavia Praga è una buona squadra, è una partita difficile ma speriamo di vincere”.

Svilar: “Ho la fiducia di mister e compagni. Mi sento bene”

Come ti senti? “Hai conquistato fiducia dell’allenatore e dei compagni di squadra in questa stagione? “Mi sento bene, mi sento meglio in ogni allenamento e in ogni partita. Spero di vincere”.

Cosa manca alla Roma per crescere? “Non lo so, vincere più partite. Abbiamo fatto quattro buone partite di fila, siamo in un buon momento e speriamo di continuare così”.