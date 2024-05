Ternana-Bari, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Si gioca questa sera alle ore 20.30 il ritorno dello spareggio playout tra Ternana e Bari, chi perde scenderà in Serie C. All’andata finì 1-1, Ternana favorita sia per quanto visto sul campo, sia per la posizione ottenuta nella classifica finale. Breda non avrà a disposizione Boloca, mentre Favilli è in dubbio, Giampaolo farà giocare Maita dal 1′.

Le probabili formazioni

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi; Favasuli, Luperini, Faticanti, Amatucci, Carboni; Pereiro, Distefano. All.: Breda.

BARI (4-3-2-1): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Benali; Acampora, Sibilli; Nasti. All.: Giampaolo.

DOVE VEDERLA IN TV

La gara sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio. In live streaming la partita sarà trasmessa anche da DAZN e NOWTV.