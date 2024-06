Thiago Motta-day in casa Juventus | Attesa oggi l’ufficialità per il neo-tecnico bianconero

I tifosi della Juventus fremono per il nuovo tecnico e oggi la società annuncerà ufficialmente l’arrivo di Thiago Motta. Ieri blitz di Giuntoli in Portogallo per la firma del contratto con cui l’allenatore italo-brasiliano si legherà alla vecchia Signora: contratto triennale.

Ieri la firma, oggi l’ufficialità, poi l’arrivo alla Continassa i primi di luglio

Thiago si sta godendo le ultime vacanze prima di iniziare la sua nuova avventura dopo l’impresa dello scorso anno con cui ha portato il Bologna in Champions League. In realtà da qualche settimana i contatti con Giuntoli sono continui sul fronte del mercato. Dopo l’ufficialità, Thiago Motta è atteso alla Continassa per i primi di luglio, per iniziare a prender possesso col suo staff del centro d’allenamento e iniziare a pensare alla preparazione estiva.