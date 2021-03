Torino-Inter 1-2, il commento di Lautaro Martinez

L’Inter soffre, ma alla fine vince. Contro il Toro finisce 2-1. Nei minuti finali, grazie ad un gol di Lautaro Martinez all’85’, i nerazzurri ottengono altri 3 punti importanti. Un buon Torino tiene testa alla capolista della Serie A fino alla mezz’ora, momento in cui viene concesso un rigore ai nerazzurri. Lukaku dal dischetto non sbaglia (62′). Sanabria trova il pareggio al 70′, ma la formazione di Antonio Conte non molla e trova il gol della vittoria. Inter che si porta tre punti avanti (65 punti), +9 dal Milan che giocherà che giocherà questa sera. Torino sempre più in difficoltà, i granata sono in 18^ posizione con 20 punti.

Lautaro Martinez: “Una vittoria pesante”

Lautaro Martinez, autore del gol vittoria per l’Inter oggi all’Olimpico Grande di Torino contro i granata, a fine gara dichiara: “Io voglio vincere, chi segna viene dopo. Questa è sicuramente una vittoria che pesa tanto tanto, è stata una partita difficile”. –L’argentino ha continuato – “Ci alleniamo ogni giorno per fare le cose bene. Affrontiamo le partite in maniera diversa. C’è bisogno di qualità, cuore e testa; oggi abbiamo dimostrato di volere qualcosa di importante”. E sul rinnovo, sempre più vicino all’intesa con l’Inter, afferma: “Stiamo lavorando. L’Inter è in difficoltà, noi pensiamo a lavorare ma l’accordo si troverà. Sono tranquillo”.